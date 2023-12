«Αυτό το πράγμα είναι ανατριχιαστικό»: Βρετανίδες βιντεοσκοπούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους στις βραδινές τους εξόδους (vid)

Ένας λογαριασμός στο TikTok έχει προκαλέσει σάλο καθώς κοινοποιεί βίντεο με γυναίκες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Δεκάδες νεαρές γυναίκες που έχουν βγει για τη βραδινή βόλτα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βιντεοσκοπηθεί κρυφά από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος ανεβάζει όλο το υλικό σε έναν πολύ περίεργο λογαριασμό στο TikTok.

Ο μυστηριώδης χρήστης Walking in China, ή @dinamimi59, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές επειδή μοιράζεται κοντινά κλιπ με νεαρές γυναίκες που κατευθύνονται σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα του Μάντσεστερ.

How'd this happen to the British Empire? pic.twitter.com/eqpgqiqZEu

Παρόλο που ο λογαριασμός ισχυρίζεται ότι «καταγράφει τη νυχτερινή ζωή της πόλης», οι άντρες απουσιάζουν αισθητά από τα βίντεο του, τα οποίο ο λογαριασμός δημοσιεύει με απίστευτη συχνότητα στην πλατφόρμα.

Οι άνδρες συνήθως περιλαμβάνονται στα βίντεο μόνο όταν συνδέονται από μια όμορφη κοπέλα, ειδικά αν αυτή φοράει στενά και αποκαλυπτικά ρούχα.

Manchester nightlife. Why do so many young women do this to themselves? pic.twitter.com/7gG40UX27K