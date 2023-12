Τα 5 καλύτερα μπέργκερ στα βόρεια προάστια

Ποια είναι τα μπέργκερ για τα οποία καμαρώνουν στα βόρεια προάστια και ο κόσμος κάνει ουρές για να τα απολαύσει; Απαντάμε με την… μπουκιά στο στόμα!

Το αγαπάμε το μπέργκερ εδώ στο Intronews. To έχουμε δείξει με διάφορους τρόπους. Μεταξύ άλλων, επιλέξαμε τα καλύτερα στην Αθήνα, πήγαμε μια βόλτα ως τα δυτικά προάστια για τα εκεί best of, ως και τους vegan έχουμε καλύψει. Τι έχει σειρά τώρα; Μία επίσκεψη στα βόρεια προάστια…

Εκεί, στα ψηλά της πρωτεύουσας, έχουμε εκλεκτά μπέργκερ που μας περιμένουν. Και δεν μιλάμε για τα εστιατορικά, αυτά είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο, που φιλοδοξούμε να καλύψουμε στο εγγύς μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα στο intronews.gr