Οι γιατροί μίλησαν: Τα Χριστούγεννα παρατηρούνται τα περισσότερα ατυχήματα στο σεξ

Μελέτη έδωσε μια πλήρη εικόνα για τα σεξουαλικά ατυχήματα που γίνονται την ημέρα των Χριστουγέννων. Προσοχή ακολουθούν σκληρές περιγραφές!

Τα Χριστούγεννα, που χαρακτηρίζονται ως η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου, συνοδεύονται από μια απροσδόκητη προειδοποίηση της ιατρικής κοινότητας: αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων πέους. Μια πρόσφατη μελέτη από ουρολόγους του πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου, στη Γερμανία, ρίχνει φως σε αυτή την ανησυχητική τάση, εντοπίζοντας μια σημαντική έξαρση τέτοιων τραυματισμών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Τα κατάγματα του πέους, που θεωρούνται επείγον ιατρικό περιστατικό, συμβαίνουν συνήθως λόγω της βίαιης κάμψης του πέους κατά τη διάρκεια έντονης σεξουαλικής δραστηριότητας, που συχνά περιλαμβάνει αντισυμβατικές σεξουαλικές στάσεις. Ο τραυματισμός συνήθως χαρακτηρίζεται από ένα ακουστικό κρακ, ακολουθούμενο από έντονο πόνο, ταχεία απώλεια στύσης, πρήξιμο και μώλωπες.

