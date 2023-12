Ο Δημήτρης Τσίκλης έκανε μπλουζάκι την εμπειρία του από τις Άγριες Μέλισσες

Με ένα λευκό T-Shirt με το μήνυμα «The world has bigger problems than boys who kiss boys and girls who kiss girls» (Ο κόσμος έχει μεγαλύτερα προβλήματα από αγόρια που φιλούν αγόρια και κορίτσια που φιλούν κορίτσια), ο Δημήτρης Τσίκλης θέλει να περάσει το δικό του μήνυμα κατά της ομοφοβίας με όχημα την μόδα.

Μέσα από την σειρά Dimitris Tsiklis X The T-Shirt shop, ο ηθοποιός συνεργάζεται με το The T-Shirt Shop και προτείνει T-shirts και tote bags που φέρουν μηνύματα που πιστεύει ότι αξίζει να αναπαραχθούν. Πρόκειται για βαμβακερές genderless δημιουργίες με ποικιλομορφία σε νούμερα και χρώματα και είναι διαθέσιμες online.

«The world has bigger problems than boys who kiss boys and girls who kiss girls»

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022 και τις αντιδράσεις που είχαν ακολουθήσει για την σκηνή με το φιλί που είχε δώσει ως Λευτέρης Μεγαρίτης στην επιτυχημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες». Όπως λέει ο ίδιος: «Στο πάρτι για το φινάλε της σειράς προκειμένου να αποφύγω τις δηλώσεις για το “γκέι” φιλί, σκέφτηκα να φτιάξω ένα μπλουζάκι με αυτήν την φράση που είχα δει στο ίντερνετ και να περάσω με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα μου. Κι έτσι έγινε. Το μήνυμα βρήκε θετική ανταπόκριση και άρχισε να αναπαράγεται».

Αυτό όμως που έκανε τον Δημήτρη Τσίκλη να μην αφήσει μόνο στη δική του ντουλάπα το t-shirt με το μήνυμα, αλλά να πάρει την πρωτοβουλία και να ξεκινήσει την σειρά Dimitris Tsiklis X T-Shirt shop ήταν μία εκδήλωση στην οποία ήταν ομιλητής τον περασμένο Νοέμβριο κατά την διάρκεια του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με θέμα την εξέλιξη, τις προκλήσεις και το μέλλον της αναπαράστασης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.

«Είχα αρκετές προτάσεις για το τί θα φορέσω σε εκείνη την εκδήλωση. Έβγαλα όμως αυτό το t-shirt από την ντουλάπα γιατί πιστεύω ήταν το κατάλληλο μήνυμα να διαδοθεί σε μία τέτοια ομιλία. Και όντως ένιωσα κάτι να μετακινείται. Οι αντιδράσεις στο φεστιβάλ ήταν πολύ θετικές και έντονες. Κατάλαβα πόση ανάγκη είχε ο κόσμος να αγκαλιάσει ένα τέτοιο μήνυμα αγάπης και αποδοχής. Το μήνυμα της μπλούζας άρχιζε να αναπαράγεται ακόμα περισσότερο. Κι εκεί μετακινήθηκε και κάτι μέσα μου και συνειδητοποίησα και την δική μου ευθύνη και είπα ότι αν γεμίσουμε την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Ελλάδα με αυτό το μπλουζάκι να κάνουμε μία πολύ μικρή κίνηση για έναν κόσμο με λιγότερη βία και περισσότερη αποδοχή. Κι έτσι σκέφτηκα κάτι που δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Να κάνω μία σειρά από μπλούζες και τσάντες με αυτά τα μηνύματα που να σχετίζονται με την καριέρα μου και αυτό που είμαι και νιώθω ότι αξίζει να διαδοθούν, αφού ανέκαθεν πίστευα στην θετική επίδραση που μπορεί να φέρει η μόδα στις ζωές μας. Κι ίσως έτσι ξεκινήσουμε μαζί αυτό που ονειρευόμουν από μικρός. Μια επανάσταση. Γιατί για εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη επανάσταση από την αγάπη», σημειώνει ο Δημήτρης Τσίκλης.

«Love is accepting the things you cannot change»

Το δεύτερο σχέδιο που κυκλοφορεί από την σειρά Dimitris Tsiklis X Τhe T-Shirt shop έχει την φράση «Love is accepting the things you cannot change» (Η αγάπη αποδέχεται τα πράγματα που δεν μπορείς να αλλάξεις) και είναι με κάτι που ο ηθοποιός είχε ταυτιστεί και πάλι την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στις «Άγριες Μέλισσες». Όπως εξηγεί: «Μετά την περιβόητη αυτοκτονία του Λευτέρη ανέβασα ένα story που έλεγε “Love is accepting the things you cannot change”.

Γιατί η αγάπη είναι στο να αγκαλιάζεις αυτό που έχεις μπροστά σου. Κι όχι αυτό που θες εσύ να δεις. Σκεφτόμουν όλα εκείνα τα παιδιά που δεν βρήκαν ποτέ την αποδοχή και οδηγήθηκαν εκεί, γιατί ήταν διαφορετικά από αυτό που μπορεί να προστάζει η οικογένεια ή η κοινωνία. Για εμένα αυτό σημαίνει πολλά. Για τον Λευτέρη και τον κάθε Λευτέρη εκεί εξω».

«My church is the dancefloor»

Το τελευταίο μήνυμα που κυκλοφορεί στην σειρά Dimitris Tsiklis X T-Shirt shop πρόκειται για κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει απόλυτα τον ηθοποιό, γράφει «My church is the dancefloor» (Ο ναός μου είναι η πίστα) και όπως εξηγεί ο ίδιος: «Είναι απολύτως αυτό που είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος που αναζητά κάτι ανώτερο μέσα από την ένωση και τους ανθρώπους, όταν παραδίδονται χορεύοντας μέχρι το πρωί στο dancefloor. Εκεί που η νύχτα διαδέχεται την μέρα και η αλήθεια βγαίνει στο φως».

Ποιος είναι ο Δημήτρης Τσίκλης

Ο Δημήτρης Τσίκλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Έλληνας ηθοποιός, απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής "Δήλος" - Δήμητρα Χατούπη και του Ωδείου Μουσικής Kodaly. Έχει συνεργαστεί με οργανισμούς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και σκηνοθέτες όπως οι: Σίμος Κακάλας, Γεωργία Μαυραγάνη, Δήμητρα Χατούπη, Ρούλα Πατεράκη, Χρήστος Θεοδωρίδης, Λευτέρης Γιοβανίδης, Κωνσταντίνος Χατζής, Μάνος Καρατζογιάννης κ.α. Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο σε ηλικία δεκαοκτώ ετών στην καθημερινή σειρά του MEGA, Κλεμμένα Όνειρα.

Το 2021 ταξίδεψε ως Ιππόλυτος στην "Φαίδρα" σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη στο Εθνικό Περιφερειακό Θέατρο Ostgotateatern, στην Σουηδία. Το καλοκαίρι του 2023 συνεργάστηκε με τον διακεκριμένο χορογράφο Δημήτρη Παπαϊωάννου και την Louis Vuitton, πάνω σε ένα ξεχωριστό project στο ωδείο Ηρώδου Αττικού. Φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Ξαφνικά Πέρσι Το Καλοκαίρι" σε σκηνοθεσία Λίλλυ Μελεμέ, στο θέατρο Νέος Ακάδημος.

Από την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου διαθέσιμα και στο φυσικό κατάστημα του The T-Shirt shop της Έλλης Στεργίου: Δουρίδος 23, Παγκράτι, Αθήνα.