Viral o Ευαγγελάτος: «Μπήκε» σε κρατήρα ηφαιστείου (vid)

Το X (πρώην Twitter) κατακλύστηκε από tweets που αφορούσαν το Νίκο Ευαγγελάτο. Πρόφαση αποτέλεσε το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος «μπήκε» σε κρατήρα ηφαιστείου.

Σε ένα δραματικό φυσικό γεγονός, ένα ηφαίστειο στη χερσόνησο Reykjanes της νοτιοδυτικής Ισλανδίας εξερράγη μετά από εβδομάδες αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας. Αυτό το σημαντικό γεωλογικό γεγονός προκάλεσε εκκενώσεις και προσέλκυσε την ευρεία προσοχή λόγω του οπτικού του θεάματος και των πιθανών επιπτώσεών του.

Περίπου 4.000 κάτοικοι εκκένωσαν την περιοχή τον περασμένο μήνα από την ψαροχώρια Γκρίνταβικ, που βρίσκεται μόλις 4 χιλιόμετρα από το σημείο της έκρηξης. Η έκρηξη, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα στις 22:17 τοπική ώρα, προκάλεσε σημαντική ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό.

Ένας κάτοικος του Γκρίνταβικ περιέγραψε τις σκηνές ως «τρελές» και «τρομακτικές», ενώ η ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν ακόμη ορατή την επόμενη ημέρα. Η ένταση της έκρηξης έχει αφήσει ανεξίτηλη εντύπωση σε όσους ζουν σε κοντινή απόσταση.

My first close-up shots of the new eruption on Reykjanes Peninsula which began a few hours ago (December 19th, 2023).



© Hörður Kristleifsson - @h0rdur pic.twitter.com/1Ue3b2B1kO