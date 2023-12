Ηλεκτρολόγος χτυπήθηκε από 14.000 βολτ και επέζησε... με εγκαύματα στα μάτια: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας οφθαλμίατρος στην Καλιφόρνια όταν κλήθηκε να εξετάσει έναν 42χρονο ηλεκτρολόγο, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία.

Υπάρχουν πολλές σκληρές δουλειές στον κόσμο, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι μερικές που θεωρούμε απλές και... καθημερινές.

Για παράδειγμα, δουλειές όπως αυτές του οικοδόμου, του ηλεκτρολόγου ή του ξυλουργού απαιτούν μεγάλη επιδεξιότητα και επίγνωση του περιβάλλοντός, ώστε να μην τραυματιστεί ο εργαζόμενος.

Έναν τέτοιο απίστευτο τραυματισμό υπέστη ένας εργάτης από την Καλιφόρνια. Ο ηλικιωμένος ηλεκτρολόγος εξακολουθεί να υποφέρει από βλάβες στα μάτια του, αφού πριν από περίπου 10 χρόνια υπέστη ηλεκτροπληξία 14.000 βολτ κατά τη διάρκεια της εργασίας του, με αποτέλεσμα να διαπεράσουν το σώμα του 14.000 volt πλήττοντας τα οπτικά του νεύρα, προκαλώντας μίας μορφή καταρράκτη.

Ο 42χρονος έπαθε ένα είδος "άμεσου καταρράκτη". Ο καταρράκτης είναι μια εκφυλιστική πάθηση του φακού του ματιού, που εκδηλώνεται συνήθως σε άτομα τρίτης ηλικίας και προκαλεί έντονη θόλωση της όρασης.

The eyes of an electrician after being zapped by 14,000 volts of electricity.



His shoulder touched a live wire and the current passed through his entire body, including the optic nerve, which connects the eye to the brain.



