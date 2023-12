To GTA V δωρεάν στο PlayStation για τους συνδρομητές PS Plus

Το GTA V της Rockstar Games έρχεται δώρο για τους κατόχους PS4 και PS5.

H Sony ανακοίνωσε τα παιχνίδια που θα προσφερθούν δωρεάν στους κατόχους PS4 και PS5 με συνδρομή στην υπηρεσία PS Plus τον μήνα Δεκέμβριο.

Ουσιαστικά, αποκαλύφθηκαν τα παιχνίδια που προσφέρονται σε όσους έχουν συνδρομή στο μεσαίο και ακριβότερο πακέτο, τα Extra και Premium tiers και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα GTA V, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin και Metal: Hellsinger.