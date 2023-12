O Έλον Μασκ αποκάλυψε γιατί δεν έπαιξε ποτέ το GTA 5

Με ανάρτησή του στο X, ο Μασκ μίλησε για το GTA 5.

Μετά το χαμό που έγινε με το GTA 6 και το πρώτο του trailer, πολλοί ήταν οι χρήστες που έσπευσαν να σχολιάσουν σχετικά με το παιχνίδι σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Μία από αυτές ήταν και το X (πρώην Twitter), με κάποιους να σημειώνουν πως δεν έχουν αγγίξει ποτέ τίτλο της σειράς.

Κάπου εκεί τοποθετήθηκε και ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, Έλον Μασκ, ο οποίος τόνισε πως και ο ίδιος δεν άντεξε την βία και την έμφαση που δίνεται στο οργανωμένο έγκλημα.

Μιλώντας για το GTA 5 συγκεκριμένα, ο Μασκ ανέφερε πως «προσπάθησα, αλλά δεν μου αρέσει το έγκλημα.

To GTA 5 απαιτούσε πυροβολισμούς κατά αστυνομικών στην αρχική σκηνή.

Απλά δεν μπορούσα να το κάνω».

Tried, but didn’t like doing crime. GTA5 required shooting police officers in the opening scene. Just couldn’t do it.