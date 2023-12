Τι είναι η αντιύλη: Ένα γραμμάριο κοστίζει 62 τρισεκατομμύρια δολάρια (vid)

Η αντιύλη είναι, με απλά λόγια, το υλικό από το οποίο είναι κυρίως φτιαγμένο το σύμπαν μας.

Στη σφαίρα της επιστήμης και της φυσικής, η αντιύλη είναι η πιο ακριβή ουσία που υπάρχει στην ανθρωπότητα. Το αστρονομικό της κόστος δεν αντανακλά μόνο τη σπανιότητά της, αλλά είναι επίσης συνέπεια των πολύπλοκων και περίπλοκων διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία και τον περιορισμό της.

Η αντιύλη είναι, με απλά λόγια, το υλικό από το οποίο είναι κυρίως φτιαγμένο το σύμπαν μας. Όταν η αντιύλη έρχεται σε επαφή με την ύλη, αλληλοεξουδετερώνονται με μια έκρηξη ενέργειας. Αυτή η θεμελιώδης ιδιότητα καθιστά την αντιύλη όχι μόνο συναρπαστική αλλά και εξαιρετικά ασταθή και δύσκολα διαχειρίσιμη.

Antimatter is the most expensive substance on the Earth.



Why? It's highly unstable, it annihilates when it touches ordinary matter releasing huge amounts of energy and can only be produced in a particle accelerator.



