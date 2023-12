Επιβεβαιώθηκε η ευρωπαϊκή ανακοίνωση του Huawei MatePad Pro 13.2 την επόμενη εβδομάδα

Έρχεται στην εκδήλωση της Huawei στο Ντουμπάι.

Η Huawei έχει ανακοινώσει ένα ειδικό event που θα διοργανώσει την επόμενη εβδομάδα στο Ντουμπάι και πλέον έχουμε περισσότερες πληροφορίες.

Η κινεζική εταιρεία έχει αποκαλύψει την εκδήλωση μέσω προσκλήσεων που έχει στείλει στα ΜΜΕ και πλέον ξέρουμε το ένα από τα προϊόντα που θα δούμε.

Αυτό είναι το Huawei MatePad Pro 13.2, το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μόνο στην αγορά της Κίνας.

Η Huawei ανέβασε στα social media της μια εικόνα του προϊόντος, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη, και πλέον περιμένουμε περισσότερα στο event της Τρίτης.

Το Huawei MatePad Pro 13.2 έχει Kirin 9000 SoC, «τρέχει» HarmonyOS 4, έχει εκδόσεις έως και 16GB RAM και 1ΤΒ αποθηκευτικό χώρο.

Η OLED οθόνη του είναι 13,2 ιντσών στα 144Hz και υποστηρίζει ανάλυση 2880x1920 pixels. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 10.100mAh και φορτίζει στα 88W μέσω καλωδίου.

Το Huawei MatePad Pro 13.2 έχει 6 ηχεία και 3 κάμερες (13MP, 8MP ultrawide, 16MP Selfie).

Beauty on full display. A vast canvas with a broader realm for your creative endeavors. Stay tuned this December 12, 2023 for the official unveil! #CreationOfBeauty #HUAWEIMatePadPro pic.twitter.com/NyGaZMXS7U