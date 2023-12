Επέτειος Γρηγορόπουλου: Επεισόδια μετά τις πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έκαψαν κάδους και έσπασαν βιτρίνες (vid)

Επεισόδια μετά τις πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έκαψαν κάδους, έσπασαν βιτρίνες ενώ η αστυνομία προχώρησε σε ρίψη χημικών.

Πορείες για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγόροπουλου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την χώρα, ωστόσο επεισόδια σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη και στα Εξάρχεια.

Συγκεκριμένα ένταση επικρατεί αυτήν την ώρα στα Εξάρχεια στο κέντρο της Αθήνας.

At the end of the march for Alexis Grigoropoulos, clashes broke out in Exarchiea. #antireport #6Δεκεμβρη #Γρηγοροπουλος #Εξαρχεια pic.twitter.com/7Y4Nb4csCq