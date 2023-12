Ρεκόρ Γκίνες για το trailer του GTA 6

Έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προβολών στο YouTube

To πρώτο trailer του GTA 6 έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προβολών για videogame και η υπηρεσία Γκίνες το αναγνώρισε με σχετική της ανάρτηση στα social media.

Το video που αποκάλυψε για πρώτη φορά το τι έρχεται στο νέο παιχνίδι της δημοφιλούς σειράς έχει φτάσει τα 100 εκατομμύρια views σε κάτι παραπάνω από μία ημέρα, τη στιγμή που το αντίστοιχο trailer του GTA 5 έφτασε το ίδιο νούμερο σε 12 χρόνια!

Σύμφωνα με την υπηρεσία Γκίνες, το GTA 6 trailer είναι το πρώτο σε θεάσεις στο YouTube για αποκάλυψη videogame.

Όπως αναφέρεται επίσης, το εν λόγω video είναι το πρώτο σε θεάσεις από περιεχόμενο πέραν μουσικής στην ιστορία του YouTube, ξεπερνώντας το ρεκόρ του MrBeast στα 59,4 εκατομμύρια θεάσεις.

it's not even been 24 hours yet, but we can confirm that the GTA VI trailer is already the most viewed videogame reveal on YouTube in 24 hours...