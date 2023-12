Το νέο βίντεο του Ατζαράκη με τη Βρανά αποκάλυψε την πικρή αλήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία (vid)

Viral έχει γίνει το νέο βίντεο του κωμικού Διονύση Ατζαράκη μαζί τη συνάδελφο του Κατερίνα Βρανά.

Με πρόφαση την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, οι κωμικοί Διονύσης Ατζαράκης και Κατερίνα Βρανά ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα απολαυστικό βίντεο που αναδεικνύουν την δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία.

Χρησιμοποιώντας το χιούμορ που τους διακατέχει αναπαρήγαγαν συνθήκες από τη δύσκολη καθημερινότητα των ατόμων που έχουν κινητικά προβλήματα. Η Κατερίνα Βρανά βρέθηκε κοντά στο θάνατο μετά από το ταξίδι που είχε κάνει στη Μαλαισία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραλύσουν τα άκρα της και να διαταραχθεί η ομιλία της.

Η αγαπημένη κωμικός που έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο χώρο του stand - up comedy, πλέον παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, έχει επανέλθει στο χώρο του stand - up και κάθε παράσταση που κάνει βγαίνει sold out.

Το βίντεο σε λίγες μόλις ώρες έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 900 χιλιάδες προβολές και χιλιάδες like. Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν σταθεί στην πικρή πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι, σε καθημερινή βάση, άτομα με αναπηρία, ενώ την ίδια στιγμή ασκούν μια κριτική σε όσους δεν σέβονται τη συγκεκιρμένη κοινωνική ομάδα.