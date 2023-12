Η Khloe Kardashian σκέφτεται να ανοίξει OnlyFans: Το σημείο του σώματος που θα βάζει (vid)

Η Khloe Kardashian «φλερτάρει» με την ιδέα να ανοίξει σελίδα στο OnlyFans και κανείς δεν έχει καταλάβει αν θα το κάνει ή απλώς αστειευόταν.

Η οικογένεια Kardashian -Jenner είναι μια από τις πιο ισχυρές στον κόσμο, με πολλές επιχειρήσεις και χλιδάτη ζωή. Ωστόσο καμία από την οικογένεια δεν εφησυχάζει και συνεχώς προσπαθούν να κάνουν νέα πράγματα που θα τους φέρουν κέρδη.

Έτσι η Khloe Kardashian «φλερτάρει» με την ιδέα να ανοίξει σελίδα στο OnlyFans, όπου θα δείχνει συγκεκριμένο σημείο του σώματός της.

Συγκεκριμένα, στο φινάλε του φημισμένου ριάλιτι σόου τους The Kardashians, ανέφερε: «Πραγματικά σκέφτομαι πως πρέπει να κάνω ένα λογαριασμό στο OnlyFans για τα πόδια μου. Πιστεύω πως θα είναι πραγματικά κερδοφόρο κάτι τέτοιο».

«Θέλεις να βάψω τα νύχια μου ένα ιδιαίτερο χρώμα; Το ‘χεις. Θέλεις να βάλω το καλσόν μου πολύ αργά; Σίγουρα. Θέλεις να αλείψω φαγητό στα πόδια μου; Να τα καλύψω με ζελέ, λάσπη; Να υπάρχει άμμος ανάμεσα στα δάχτυλα μου; Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά νομίζω πως γίνεται αντιληπτό που το πάω», πρόσθεσε και κατέληξε: «Κάνε swipe για να δεις τον σύνδεσμο για το OnlyFans», ανέφερε.

Khloé Kardashian jokes about starting a new business venture selling pictures of her feet: "I really think I should do an OnlyFans for my feet." #TheKardashians https://t.co/kNQ9LziXaL