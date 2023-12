Η ένταση του σεισμού και οι επακόλουθες προειδοποιήσεις για τσουνάμι οδήγησαν σε εντολές εκκένωσης αρκετών παράκτιων περιοχών.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε αργά το Σάββατο (2/12) την περιοχή Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για πιθανό τσουνάμι που θα επηρεάσει τόσο τις Φιλιππίνες όσο και τμήματα της Ιαπωνίας.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανέφερε ότι τα κύματα τσουνάμι θα μπορούσαν να φτάσουν στις ακτές των Φιλιππίνων μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα κύματα αυτά, που ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες, αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τις παράκτιες κοινότητες. Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι επιβεβαίωσε τις ανησυχίες αυτές, αναφέροντας ότι τα κύματα θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 3 μέτρα πάνω από το επίπεδο της παλίρροιας σε ορισμένες ακτές των Φιλιππίνων.

Για προληπτικούς λόγους, το Phivolcs εξέδωσε ειδικές συμβουλές για τους κατοίκους και τους ναυτικούς. Συμβούλευσαν τα σκάφη που βρίσκονταν ήδη στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του σεισμού να παραμείνουν στα ανοιχτά μέχρι να είναι ασφαλές να επιστρέψουν. Επιπλέον, προέτρεψαν σε άμεση εκκένωση ή μετακίνηση σε υψηλότερο σημείο για τους ανθρώπους που ζουν κοντά στις ακτές των επαρχιών Surigao Del Sur και Davao Oriental στις Φιλιππίνες.

Στην Ιαπωνία, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK ανέφερε ότι κύματα τσουνάμι ύψους έως και ενός μέτρου αναμένεται να φτάσουν στις νοτιοδυτικές ακτές της Ιαπωνίας περίπου 30 λεπτά μετά το αρχικό κύμα που θα χτυπήσει τις Φιλιππίνες. Η πρόβλεψη αυτή ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να εκδώσουν τις δικές τους προειδοποιήσεις και να προετοιμαστούν για πιθανές επιπτώσεις κατά μήκος των νοτιοδυτικών ακτών τους.

Τόσο οι Φιλιππίνες όσο και η Ιαπωνία βρίσκονται σε αυτή τη σεισμικά ενεργή περιοχή, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στους σεισμούς και τα τσουνάμι που μπορεί να ακολουθήσουν.

Η αντίδραση στην απειλή σεισμού και τσουνάμι καταδεικνύει τη σημασία της ταχείας και συντονισμένης δράσης ενόψει φυσικών καταστροφών. Υπογραμμίζει επίσης τον κρίσιμο ρόλο των διεθνών και περιφερειακών συστημάτων προειδοποίησης στην παροχή έγκαιρων πληροφοριών που συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων τέτοιων γεγονότων.

