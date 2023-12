Το νέο θωρηκτό της Tesla κάνει «σκόνη» μία Porsche 911: Την κέρδισε έχοντας πίσω τρέιλερ (vid)

Ο Έλον Μασκ παρουσίασε το Tesla Cyberbeast με ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο το όχημα-θωρηκτό διαλύει μια Porsche 911.

Τις εντυπώσεις έχει κερδίσει το νέο ηλεκτρικό όχημα της Tesla. Πρόκειται για τη θηριώδη έκδοση του Tesla Cybertruck, το Cyberbeast, το όχημα από ανοξείδωτο χάλυβα που κοστίζει 100.000 δολάρια.

Ο Έλον Μασκ σε μια επίδειξη δύναμης του νέου «θωρηκτού» του μοιράστηκε μερικά πλάνα, στα οποία το Cyberbeast κάνει... σκόνη μια Porsche 911 με μια μικρή λεπτομέρεια: το Cyberbeast ρυμουλκεί με τρέιλερ μια Porsche 911 την στιγμή της «κόντρας».

Σε ένα άλλο βίντεο φαίνεται η αξιοσημείωτη δύναμη του Cyberbeast, καθώς ανταγωνίζεται ένα Ford F-350 Diesel, με τα δύο οχήματα να ρυμουλκούν ένα φορτηγό. Το Cyberbeast όπως φαίνεται στο βίντεο κερδίζει για πλάκα.

Το Cyberbeast των 99.990 δολαρίων είναι η τελευταία έκδοση του Cybertruck, του τεράστιου SUV της Tesla που θα διαθέτει 845 ίππους και επιτάχυνση 0-97 χλμ/ώρα μόλις 2,6 δευτερολέπτων.

Το φορτηγό είναι κατασκευασμένο από γυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, συγκολλημένο από επίπεδα ελάσματα με λίγες έως καθόλου καμπύλες. Εκτός από το ότι είναι αλεξίσφαιρο «απέναντι» σε σφαίρες των 9 χιλιοστών, υποστηρίζεται ότι δίνει στο pick-up της αμερικανικής φίρμας μεγαλύτερη στρεπτική ακαμψία ακόμα και σε σχέση με μια McLaren P1.

Ο Μασκ είπε ότι είναι εν μέρει εμπνευσμένο από το αυτοκίνητο που μετατρεπόταν σε υποβρύχιο στην ταινία του Τζέιμς Μποντ του 1977 The Spy Who Loved Me, σύμφωνα με τον Guardian.