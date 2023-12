«Δεν θέλω να το δω»: Θύελλα αντιδράσεων για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου (vid)

Η ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, έχει αναμφίβολα πυροδοτήσει έναν πολύπλοκο διάλογο σχετικά με τη θεματολογία και την αφηγηματική της προσέγγιση.

Η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Emma Stone, «Poor Things», έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιπαραθέσεων και συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Grace Randolph, δημιουργός και οικοδέσποινα του καναλιού Beyond The Trailer στο YouTube, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της έντονης συζήτησης, εκφράζοντας τις έντονες επιφυλάξεις της για το περιεχόμενο της ταινίας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου, η Randolph ξεκαθάρισε ότι έχει «σοβαρά ζητήματα» με την ταινία. Υπαινίχθηκε τον δυνητικά ενοχλητικό χαρακτήρα της, προτείνοντας ότι θα έπρεπε να έχει βαθμολογία NC-17, μια ταξινόμηση για περιεχόμενο για ενήλικες. Τονίζοντας ακόμη περισσότερο τη στάση της, η Randolph δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει κριτική στην ταινία ούτε να την εξετάσει για κάποιο βραβείο.

Η εν λόγω ταινία, «Poor Things», περιγράφεται από την Searchlight Pictures ως μια φανταστική ιστορία για την Bella Baxter, την οποία υποδύεται η Emma Stone. Η Bella είναι μια νεαρή γυναίκα που επανέρχεται στη ζωή από τον Dr. Godwin Baxter, τον οποίο υποδύεται ο Willem Dafoe, ένας αντισυμβατικός επιστήμονας. Η αφήγηση ακολουθεί τις περιπέτειες της Bella με τον Duncan Wedderburn, έναν χαρακτήρα που υποδύεται ο Mark Ruffalo, καθώς ξεκινάει μια περιπέτεια ενώ υπερασπίζεται την ισότητα και την απελευθέρωση.

Ωστόσο, η περίληψη της πλοκής από τον Randolph δίνει μια διαφορετική εικόνα. Την περιέγραψε ως μια ιστορία για «τον εγκέφαλο ενός μωρού τοποθετημένο στο σώμα μιας ενήλικης γυναίκας» που οδηγεί τον χαρακτήρα σε πολυάριθμες σεξουαλικές επαφές. Αυτή η ερμηνεία οδήγησε σε σημαντικές αντιδράσεις και δυσφορία μεταξύ του κοινού.

I have serious issues with #PoorThings…



and out of respect for everyone involved with the film…



let’s leave it at that.



P.S. just a heads up, it should really be rated NC-17