Η Μία Καλίφα γιορτάζει τον θάνατο του Κίσινγκερ και κάνει εκπτώσεις 29%

Τον θάνατο του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ γιόρτασε η Μία Καλίφα.

Η είδηση του θανάτου των πρώην υπουργού Εξωτερικών, Χένρι Κίσινγκερ σκόρπισε στη θλίψη τις ΗΠΑ, ωστόσο υπήρξαν και διαφορετικές αντιδράσεις.

Όπως για παράδειγμα της Μία Καλίφα, η οποία με μια ανάρτησή της στο Twitter έκανε γνωστά τα συναισθήματά της, όταν έμαθε για τον θάνατο του εμβληματικού διπλωμάτη των ΗΠΑ.

Η γνωστή influencer και μοντέλο του OnlyFans ανέβασε δύο γυμνές φωτογραφίες της με τα γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη «πάρτι» να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία και έγραψε ότι θα γιορτάσει τον θάνατο του Κίσινγκερ προσφέροντας εκπτώσεις στο περιεχόμενο που διαθέτει στο λογαριασμό της.

«Ο Χένρι Κίσινγκερ είναι νεκρός! Για να γιορτάσετε αυτή την όμορφη 29η μέρα του Νοεμβρίου χρησιμοποιήστε τον κωδικό προσφοράς: ByeBitch για να αποκτήσεις 29% έκπτωση στον λογαριασμό μου στο OnlyFans αυτή την εβδομάδα», έγραψε το Twitter.

