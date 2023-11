Ο Τζεφ Μπέζος έδωσε δισεκατομμύρια για να φτιάξει ένα τεράστιο ρολόι 10.000 ετών που θα αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τον χρόνο

Η κατασκευή ενός τεράστιου ρολογιού 10.000 ετών, ιδέα του Τζεφ Μπέζος, βρίσκεται σε εξέλιξη και ο δισεκατομμυριούχος ελπίζει ότι το έργο θα αλλάξει τελείως τον τρόπο που σκεφτόμαστε τον χρόνο.

Ο Τζεφ Μπέζος ξοδεύει δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια για να φτιάξει ένα τεράστιο ρολόι 10.000 ετών, το οποίο εκτιμά ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Το συγκεκριμένο έργο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2018. Τότε, είχε γίνει γνωστό ότι ιδρυτής της Amazon είχε επενδύσει ένα τεράστιο ποσό στην κατασκευή ενός μεγάλου ρολογιού, το οποίο θα βρίσκονταν μέσα σε ένα βουνό που κατέχει στο Δυτικό Τέξας . Στην πραγματικότητα, όμως, εργάζεται για το έργο από το 2011 και έχει δαπανήσει το αστρονομικό ποσό των 42 δισεκατομμυρίων λιρών.

Τι θα έχει αυτό ρολόι; Κανείς δεν έχει καταλάβει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα χτυπά μόνο μία φορά το χρόνο και θα υπολογίζει ακριβώς την ώρα για τα επόμενα 10.000 χρόνια.

Το ρολόι έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και αποτελείται από υλικά μεγάλης διάρκειας, όπως τιτάνιο, κεραμικά και ανοξείδωτο χάλυβα.

Για να δείχνει με ακρίβεια την ώρα για τα επόμενα 10.000 χρόνια, θα συγχρονίζεται με τον ήλιο και θα σημαδεύει την ώρα με αστρονομικές και ημερολογιακές οθόνες.

Ενώ ο Jeff άρχισε να επενδύει στο έργο πριν από μια δεκαετία, η ιδέα για το ρολόι δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν, από έναν επιστήμονα υπολογιστών και εφευρέτη, τον Danny Hillis το 1989.

Jeff Bezos is building a $43 million 10,000-year clock inside a mountain in West Texas, the clock will be powered by Earth's thermal cycles.



The clock is designed to tick just once a year and chime once per millennium. pic.twitter.com/JXjIS0MtnU