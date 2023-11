Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμίζουν με posts και stories με το Spotify Wrapped.

Το πολυαναμενόμενο Spotify Wrapped 2023 ξεκίνησε επιτέλους, προσφέροντας μια συναρπαστική ματιά στις μουσικές και podcast που άκουσαν μεμονωμένα οι χρήστες της εφαρμογής κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Αυτό το πολυαναμενόμενο ετήσιο χαρακτηριστικό της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming είναι πλέον προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής Spotify για κινητά για iOS και Android, καθώς και στην επιφάνεια εργασίας μέσω του ιστότοπου.

Το Spotify Wrapped 2023 δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ακουστικές συνήθειες των χρηστών. Εισάγει νέα χαρακτηριστικά όπως το «Me in 2023», το οποίο κατηγοριοποιεί τους χρήστες σε ένα από τα 12 στυλ ακρόασης με βάση τη δραστηριότητά τους στο Spotify. Μια άλλη συναρπαστική προσθήκη είναι η «Sound Town», μια λειτουργία που ευθυγραμμίζει τους ακροατές με μια πόλη που ταιριάζει στις μουσικές τους προτιμήσεις και την κοινή τους προτίμηση στους καλλιτέχνες.

Παράλληλα με αυτά τα νέα στοιχεία, το Spotify Wrapped ανανέωσε τις υπάρχουσες προσφορές του, όπως το Top Five Genres και το Top Five Artists, με νέο σχεδιασμό. Σε μια εξατομικευμένη πινελιά, ορισμένοι από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες του 2023 έχουν ηχογραφήσει ειδικά μηνύματα για τους χρήστες εάν εμφανίζονται στη λίστα με τους κορυφαίους καλλιτέχνες τους.

