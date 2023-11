Αυτό το σύστημα αεράμυνας κατά των κουνουπιών αποτελεί απόδειξη της ανθρώπινης εφευρετικότητας και των ατελείωτων δυνατοτήτων που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση της τεχνολογίας

Σε μια καινοτόμο προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το αιώνιο πρόβλημα των κουνουπιών, ένας μηχανικός από τη Κίνα επινόησε ένα αντισυμβατικό αλλά αποτελεσματικό σύστημα προκειμένου να απαλλαχθεί από τα κουνούπια. Αυτή η τεχνολογία αιχμής, που συνδυάζει στοιχεία της αυτοκινητοβιομηχανίας και του στρατού, αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την καταπολέμηση των παρασίτων.

Ο μηχανικός, του οποίου το υπόβαθρο στην αυτοκινητοβιομηχανία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, τροποποίησε το σύστημα ραντάρ ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ώστε να ανιχνεύει την παρουσία κουνουπιών. Αυτό το ραντάρ, που συνήθως χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην πλοήγηση και την αποφυγή συγκρούσεων στα οχήματα, επαναπροσδιορίστηκε για να χρησιμεύσει ως σύστημα εντοπισμού υψηλής ακρίβειας για ιπτάμενα έντομα.

In China, an engineer came up with anti-mosquito air defense.



He modified the radar from an electric car to detect insects and attached a powerful laser pointer to it. He collects all the victims in a special "death note."



