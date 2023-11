Ένα περίεργο bug του iOS 17 μπορεί να «παγώσει» το iPhone σας (vid)

Φαίνεται πως άλλο ένα πρόβλημα του iOS 17 μπορεί να freezάρει το κινητό σας.

Το iOS 17 δεν έχει κυκλοφορήσει αρκετά μεγάλο διάστημα στην αγορά και φαίνεται πως ακόμη και σήμερα χρήστες εντοπίζουν προβλήματα σε αυτό.

Μετά τις σχετικές ενημερώσεις που έγιναν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανόδου της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής, έχουμε φτάσει στην έκδοση iOS 17.1.1 που φαίνεται να εμφάνισε ένα ακόμη πρόβλημα.

Μάλιστα, όπως μαρτυρούν videos χρηστών, αν εμφανιστεί «παγώνει» το τηλέφωνό σας και δεν μπορείτε να καταχωρήσετε καμία εντολή είτε στην οθόνη, είτε μέσω των πλήκτρων στο εξωτερικό περίβλημα.

Το bug αυτό είναι κρυμμένο στο App Library του iOS 17 και φαίνεται πως επηρεάζει μια μεγάλη γκάμα συσκευών, πιάνοντας ακόμη και τα iPhone 13 και iPhone 14 Pro Max. Πάντως, δείχνει να αντιμετωπίζεται με ένα force restart της συσκευής.

Για να το κάνετε αυτό πατήστε το πλήκτρο αύξησης της φωνής, αμέσως μετά το πλήκτρο μείωσης της φωνής και ταυτόχρονα το Power μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple στην οθόνη.

Προφανώς και τις επόμενες ημέρες αναμένουμε κάποια διόρθωση από μεριάς Apple.

Here's a video. iPhone 13 mini, iOS 17.1.1.



I've seen other people on X replicate this bug on iPhone 14 & iPhone 15 too. pic.twitter.com/TyyZngUECK