Πώς το athleisure έγινε η απόλυτη τάση της καθημερινότητας στα ανδρικά ρούχα

Τα day to night ρούχα που έχουν γίνει πλέον το αγαπημένο fashion trend, αλλά και η νέα σειρά της The Bostonians, που σε βγάζει ασπροπρόσωπο σε κάθε περίσταση.

Εσύ άραγε γνωρίζεις τι σημαίνει ο όρος athleisure; Η συγκεκριμένη λέξη, η οποία έχει εισβάλλει για τα καλά πλέον στην καθημερινότητά μας προέρχεται από τον συνδυασμό του «athletic» και του «leisure» και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τo στιλ ντυσίματος, που είναι άνετο και κατάλληλο για κάθε είδους σπορ, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά μοντέρνο και εκλεπτισμένο, ώστε να φοριέται από το πρωί ως το βράδυ και σε κάθε περίσταση.

Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της μόδας έχει κάνει μια τρομερή στροφή προς τη συγκεκριμένη τάση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως τo athleisure στιλ έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα τόσο των σχεδιαστών όσο και των celebrities, αλλά και των fashion influencers. Ένα από τα brands που έχει καταφέρει στη χώρα μας να μας συστήσει με τον καλύτερο τρόπο τι σημαίνει αυτή η τάση είναι φυσικά η The Bostonians.

Μιλάμε ουσιαστικά για ρούχα που μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, αλλά και γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Ρούχα τα οποία είναι σπορ, αλλά και casual την ίδια στιγμή. Παντελόνια, πουλόβερ ή jackets, που μπορούν να φορεθούν με την ίδια ευκολία στο γραφείο ή στη βόλτα. Εκεί έχει στοχεύσει και η νέα σειρά της The Bostonians για τον φετινό Φθινόπωρο και τον Χειμώνα, η οποία έχει το βλέμμα της στραμμένο στη Βοστώνη.

Η νέα κολεξιόν αντλεί έμπνευση από το πνεύμα ελευθερίας και πολιτισμού της Βοστώνης και έχει τίτλο A State Of Mind. Καθρεφτίζει την κλασική γοητεία και την casual κομψότητα του σύγχρονου Άνδρα, καλώντας τον να εκφραστεί μέσω του στιλ του όπως ποτέ άλλοτε.

Ξεχωρίζοντας πάντα για το athleisure λουκ της και προτείνοντας ρούχα, τα οποία ενισχύουν το coolness μας κάθε ώρα και στιγμή, η νέα Συλλογή The Bostonians, φέτος περιλαμβάνει εμπλουτισμένες κατηγορίες με πληθώρα νέων κωδικών. Χαρακτηρίζεται από ένα άκρως ενδιαφέρον Preppy Style With a Twist – ένα «κλείσιμο ματιού» στο New England Style που χαρακτηρίζει τη Βοστώνη. Layered looks, cozy πουλόβερ σε ζεστά, γήινα χρώματα και ανθεκτικά, laid-back jackets συνθέτουν μία συλλογή που καλύπτει κάθε lifestyle και γούστο.

Με αυτόν τον τρόπο η The Bostonians επέλεξε να αποκαλύψει τη νέα της εταιρική ταυτότητα, η οποία προκύπτει από το εντυπωσιακό rebranding που πραγματοποιεί. Έτσι, έρχεται με ένα πιο νεανικό πρόσωπο και μία ανανεωμένη εικόνα, ενώτο εμβληματικό της λογότυπο μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό οικόσημο γεμάτο συμβολισμούς, που αποτελείται από την ασπίδα και τους προστάτες της, καθώς και το νέο motto.

Το «A State of Mind» ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της The Bostonians, η οποία εκτείνεται πέρα από τη μόδα και τα ρούχα και σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνδρες μπορούν να νιώσουν ελεύθεροι να εκφράζουν το στιλ τους και την προσωπικότητά τους.

Αυτό ακριβώς περικλείει και η έννοια του athleisure λουκ, που έχει καταφέρει να γίνει το απόλυτο fashion trend. Μια ωδή στην άνεση και την αυτοπεποίθηση.