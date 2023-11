Tο πρώτο πράγμα που μετανιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι πριν πεθάνουν

Δεν έχεις απεριόριστο χρόνο σ' αυτόν τον κόσμο - εκμεταλλεύσου τον.

H Μπένι Γουέρ είναι ψυχολόγος. Για 8 χρόνια, αναλάμβανε ανθρώπους που βρίσκονταν στις τελευταίες τους στιγμές - όλοι τους γνώριζαν ότι ήταν σοβαρά άρρωστοι, σε τελικό στάδιο, και πως είχαν 3 ως 12 εβδομάδες ζωής.

Ο ρόλος της ήταν εξαιρετικά σημαντικός. Ήταν εκεί για να τους ακούει. Στο βιβλίο της με τίτλο The Top Five Regrets of the Dying, λοιπόν, καταγράφει τα πράγματα που της εκμυστηρεύτηκαν.

