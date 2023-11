Το ηφαίστειο Φαγκραντάλσφιαλ παρέμενε ανενεργό επί 6.000 χρόνια πριν από τις πρόσφατες εκρήξεις.

Μια κωμόπολη στην Ισλανδία εκκενώθηκε πλήρως υπό τον φόβο της έκρηξης του ηφαιστείου στη χερσόνησο Ρέικιανες.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας διέταξε τη νύχτα την εκκένωση του Γκρίνταβικ, μιας παραθαλάσσιας κωμόπολης και κέντρου αλιείας, περίπου 3.000 κατοίκων, έπειτα από σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν και τις ενδείξεις μετακίνησης του μάγματος υπογείως, προμηνύοντας πιθανή ηφαιστειακή έκρηξη.

