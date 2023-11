Πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα έφτασαν οι πωλήσεις του Marvel’s Spider-Man 2

Η Sony έδωσε επίσημα στατιστικά για την νεότερη κυκλοφορία της.

Η Sony ανακοίνωσε στα πρόσφατα οικονομικά της αποτελέσματα ότι το Marvel’s Spider-Man 2 κατέγραψε μια ικανοποιητικότατη πορεία στο ξεκίνημά του στην αγορά.

Συγκεκριμένα, μέσα σε μόλις 11 ημέρες κυκλοφορίας (από τις 20 έως και τις 30 Οκτωβρίου) το παιχνίδι της Insomniac Games κατάφερε να πουλήσει 5 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το Spider-Man 2 έχει ήδη κερδίσει τον τίτλο του παιχνιδιού των PlayStation Studios με τις ταχύτερες πωλήσεις, αφού μέσα στις πρώτες 24 ώρες διάθεσης έφτασε στα χέρια 2,5 εκατομμυρίων καταναλωτών. Ανάλογες θετικές πορείες είχαν κάνει τα God of War Ragnarok (5,1 εκατ. αντίτυπα στην πρώτη εβδομάδα), The Last of Us Part 2 (4 εκατ. αντίτυπα τις πρώτες 4 ημέρες) και Marvel’s Spider-Man (3,3 εκατ. στις πρώτες 3 ημέρες).

Το Marvel’s Spider-Man 2 κυκλοφορεί για το PS5.