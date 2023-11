Η Apple ετοιμάζει λύση στο ζήτημα της γρήγορης κατανάλωσης μπαταρίας στα Apple Watch

Μέσω ενημέρωσης που θα διατεθεί για το λειτουργικό Apple Watch.

Αρκετοί χρήστες αναφέρουν πως μετά το τελευταίο update του λειτουργικού WatchOS (10.1) στα Apple Watch, η μπαταρία τους εξαντλείται με σαφώς πιο γρήγορους ρυθμούς.

Μάλιστα, οι συγκρίσεις με την προηγούμενη έκδοση του λειτουργικού είναι εύκολες και δείχνουν πως τα πράγματα μετά την σχετική ενημέρωση έχουν χειροτερεύσει.

Η Apple φαίνεται να έχει αναγνωρίσει το ζήτημα, όπως μαρτυρά και σχετικό εσωτερικό έγγραφο που έφτασε στα χέρια της ιστοσελίδας MacRumors, και υπόσχεται άμεση διόρθωση με νεότερο update.

Η ενημέρωση δημιούργησε πρόβλημα σε διάφορα μοντέλα της Apple, όπως τα Apple Watch SE και Apple Watch Series 5, έως και το Apple Watch Ultra 2.

WatchOS 10.1 is killing the battery on my Apple Watch. 100% to 50% in less than 60 mins. Makes it unusable #watchOS #apple