To YouTube δοκιμάζει πλήκτρο τυχαίας αναπαραγωγής video

Για τους χρήστες που δεν μπορούν να αποφασίσουν τι θέλουν να δουν.

Ένα χαρακτηριστικό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τελευταία σε πλατφόρμες ροής φέρνει το YouTube.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και video streaming της Google δοκιμάζει τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής video μέσω της εφαρμογής της για κινητά τηλέφωνα.

Με το πάτημα του πλήκτρου «Παίξε κάτι» (Play Something) οι χρήστες θα δίνουν εντολή στο YouTube να φορτώσει ένα τυχαίο video, με την επιλογή να βασίζεται κατά κύριο λόγο στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Το πλήκτρο έχει εμφανιστεί σε μικρό αριθμό χρηστών και τοποθετείται ανάμεσα στα διάφορα videos όπως εμφανίζονται στο χρονολόγιο του χρήστη.

Προς το παρόν, το πλήκτρο οδηγεί μόνο σε YouTube Shorts, ωστόσο φαίνεται πως θα χρησιμοποιηθεί και για τα παραδοσιακά videos με οριζόντιο προσανατολισμό και μεγαλύτερη διάρκεια.

Η πρώτη αναφορά της λειτουργίας έγινε τον Μάιο από χρήστη στην πλατφόρμα Reddit, ωστόσο από τότε δεν είχαμε ακούσει κάτι νεότερο.

YouTube tests a ‘play something’ button for when you don’t know what to watch pic.twitter.com/RTuu3hoku4