Άγνωστος μαχαίρωσε Εβραία στη Λυών: Σχεδίασε τη σβάστικα στην πόρτα του σπιτιού της

Συναγερμός έχει σημάνει στις γαλλικές αρχές μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε Εβραία στη Λυών. Μάλιστα ο δράστης σχημάτισε τη σβάστικα στη πόρτα του σπιτιού του θύματος.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούν έναν ύποπτο που εμπλέκεται στο μαχαίρωμα μιας Εβραίας στη Λυών. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα το Σάββατο (4/11), προκάλεσε σοκ στην κοινότητα, ιδίως καθώς ανακαλύφθηκε μια σβάστικα,σύμβολο αντισημιτικού μίσους, στην κατοικία του θύματος.

Une femme de confession juive a été poignardée ce samedi. Une inscription antisémite a été retrouvée sur la porte de son domicile.



Un tel déferlement de violence est inqualifiable. Tout mon soutien à la victime, à ses proches. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 4, 2023

Ο δήμαρχος της Λυών Gregory Doucet εξέφρασε δημοσίως τον αποτροπιασμό του και εξέφρασε την υποστήριξή του στο θύμα και την οικογένειά της μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, καταγγέλλοντας τη βία ως «αδιανόητη».

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ November 4, 2023

Εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε αν το περιστατικό χαρακτηρίζεται επισήμως ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Jewish woman stabbed in her home in 🇫🇷 Lyon, France, with a swastika carved out on the door of her home. Might be a false flag. pic.twitter.com/boEcO1VWwT — Angelo Giuliano (@Angelo4justice3) November 4, 2023

Το μαχαίρωμα αυτό έρχεται σε μια εποχή που αναφέρεται αύξηση των εγκλημάτων μίσους, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και παγκοσμίως, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σημειώνουν αύξηση τόσο των αντισημιτικών όσο και των ισλαμοφοβικών περιστατικών. Η τάση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ.

A 30-year-old Jewish woman was stabbed in her home in Lyon. A swastika was discovered on her front door.



Deeply disturbing. Jews have the right to exist without being attacked.



We wish her a speedy recovery and hope the police can bring this cowardly individual to justice. pic.twitter.com/ZczzEfKZQw November 4, 2023

Το κυνήγι της γαλλικής αστυνομίας για τον δράστη του μαχαιρώματος στη Λυών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εργάζεται για την ασφάλεια της κοινότητας και την αναζήτηση δικαιοσύνης για την καταδικαστέα πράξη βίας που διαπράχθηκε εναντίον της γυναίκας.