Σύγχρονος «Μεσαίωνας» στο Παρίσι: Σημαδεύουν οικίες και επιχειρήσεις Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ (vid)

Ανησυχία και προβληματισμός επικρατούν στο Παρίσι μετά τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζουν σημαδεμένα σπίτια και επιχειρήσεις Εβραίων. Οι γαλλικές αρχές είναι βαθιά προβληματισμένες από το γεγονός ότι αρκετά εβραϊκά σπίτια και επιχειρήσεις έχουν γίνει στόχος αγνώστων που τα σημαδεύουν με το Αστέρι του Δαβίδ.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο Χ δείχνουν δεκάδες σπίτια στα νότια προάστια του Παρισιού να εμφανίζουν το Αστέρι του Δαβίδ στους εξωτερικούς τους χώρους, και όλα αυτά ενώ η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο Βερολίνο, ξυπνώντας ανατριχιαστικές μνήμες του παρελθόντος.

Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που έχουν ζωγραφίσει περίπου εξήντα Αστέρια του Δαβίδ στους τοίχους πολλών κτιρίων.

Αυτό το ανησυχητικό κύμα βανδαλισμού εγείρει σημαντικές ανησυχίες για την αύξηση των αντισημιτικών αισθημάτων και δράσεων στην Ευρώπη.

In Paris, Jewish stores have been labeled with Stars of David.

As if 80 years have not passed.



The distance between the massacre in Beeri Kibbutz and the streets of Paris is shorter than you think.



Yes, the west is next.



