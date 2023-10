Eurostat: Χαμηλότερες από την Ευρωζώνη οι τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα

Η μέση τιμή για το ρεύμα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 0,2325 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 0,3009 ευρώ στην Ευρωζώνη και 0,289 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης ήταν οι τιμές που πλήρωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά για ρεύμα και φυσικό αέριο στο α’ εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Η μέση τιμή για το ρεύμα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 0,2325 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 0,3009 ευρώ στην Ευρωζώνη και 0,289 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τιμή για το ρεύμα που πλήρωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2022, όταν διαμορφώθηκε στα 0,2438 ευρώ ανά κιλοβατώρα, αλλά ήταν υψηλότερη από το α’ εξάμηνο του ίδιου έτους (0,2101 ευρώ).

#Gas prices rose in 20 EU countries in the first half of 2023🏭 Largest increases: 🇱🇻Latvia (+139% compared with the first half of 2022) 🇷🇴Romania (+134%) 🇦🇹Austria (+103%) 🇪🇪Estonia, 🇭🇷Croatia and 🇮🇹Italy registered decreases between -0.6% and -0.5. 👉 https://t.co/MFF2S3DYz5 pic.twitter.com/YQwODqiW1z

Για το φυσικό αέριο, η τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 0,1171 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 0,1253 ευρώ στην Ευρωζώνη και 0,1187 ευρώ στην ΕΕ. Η τιμή στην Ελλάδα ήταν μειωμένη σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2022 (0,1599 ευρώ ανά μεγαβατώρα) αλλά πολύ υψηλότερη σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022 (0,0821 ευρώ).

Στο σύνολο της ΕΕ, επίσης, οι μέσες τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά ήταν αυξημένες σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2022, αλλά κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το περσινό β’ εξάμηνο.

In the first half of 2023, household #electricity prices in the EU increased compared with the same period in 2022, from €25.3 per 100 kWh to €28.9 per 100 kWh.⚡



🏭 #Gas prices increased from €8.6 per 100 kWh to €11.9 per 100 kWh



👉 https://t.co/MFF2S3DYz5 pic.twitter.com/cfYLB1EhGS