Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού στις ΗΠΑ: Παραμένει ασύλληπτος (vid)

Ένας 40χρονος στρατιωτικός είναι ο δράστης του μακελειού στις ΗΠΑ με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης του μακελειού στην πολιτεία Μέιν των ΗΠΑ, με απολογισμό 22 νεκρούς και τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Η αστυνομία του Λιούιστον έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη που θεωρείται «οπλισμένος και επικίνδυνος».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, πρόκειται για τον 40χρονο Robert Card, ο οποίος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων και μέλος των Εφέδρων του Στρατού των ΗΠΑ.

«Οι Αρχές επιβολής του νόμου επιχειρούν να εντοπίσουν τον Robert Card 4/4/1983, ως άτομο ύποπτο σχετικά με τους μαζικούς πυροβολισμούς στο Schemengees Bar and Sparetime Recreation σήμερα το βράδυ. Ο Card θα πρέπει να θεωρείται οπλισμένος και επικίνδυνος. Επικοινωνήστε με τις Αρχές επιβολής του νόμου εάν γνωρίζετε που βρίσκεται», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται αναφέρουν πως ο Card πήγε προς το λιμάνι της πόλης (όπου περνά μεγάλο ποτάμι) και έφυγε με μια βάρκα, με την αστυνομία να ψάχνει και στο νερό.

Maine shooting suspect is Robert Card, a trained firearms instructor in the U.S. Army reserve. He was recently released from a mental health facility#LewistonMaine #ActiveShooter #Maine #lewiston #USA #Shooting pic.twitter.com/IdBGDePxp7