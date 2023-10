Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: «Θα ήμουν πολύ καλός πρόεδρος των ΗΠΑ» (vid)

Ο Σβαρτσενέγκερ αναγνώρισε ότι η Αμερική έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του, παρέχοντάς του πολυάριθμες ευκαιρίες και θερμή υποδοχή από τον λαό της. Τόνισε ότι τα επιτεύγματά του αποτελούν απόδειξη του αμερικανικού ονείρου και της φιλόξενης φύσης της αμερικανικής κοινωνίας.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο εμβληματικός ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, μπορεί να μην έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της αυστριακής καταγωγής του, αλλά αυτό δεν τον έχει εμποδίσει να σκεφτεί το ενδεχόμενο να γίνει πρόεδρος. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, ο Σβαρτσενέγκερ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα ήταν ένας σπουδαίος πρόεδρος και απέδωσε την επιτυχία του στις ευκαιρίες που έλαβε στην Αμερική.

Ο Σβαρτσενέγκερ αναγνώρισε ότι η Αμερική έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του, παρέχοντάς του πολυάριθμες ευκαιρίες και θερμή υποδοχή από τον λαό της. Τόνισε ότι τα επιτεύγματά του αποτελούν απόδειξη του αμερικανικού ονείρου και της φιλόξενης φύσης της αμερικανικής κοινωνίας. Παρά την ισχυρή πεποίθησή του ότι θα μπορούσε να διαπρέψει στο ρόλο του προέδρου, ο Σβαρτσενέγκερ αναγνώρισε το νομικό εμπόδιο που τον εμποδίζει να θέσει υποψηφιότητα. Διατήρησε μια ρεαλιστική οπτική, απέφυγε να διαμαρτυρηθεί για τον περιορισμό αυτό και θεώρησε "λίγο εγωιστικό" να προσπαθήσει να αλλάξει τον νόμο προς όφελός του.

