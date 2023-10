Συναγερμός στην ελληνική πρεσβεία στον Λίβανο: «Έλληνες επισκέπτες αναχωρήστε από την χώρα»

Η Ελληνική πρεσβεία στο Λίβανο, ζήτησε από τους Έλληνες επισκέπτες να αναχωρήσουν από την χώρα.

Συναγερμός φαίνεται πως έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην ελληνική προσβεία στο Λίβανο.

Και αυτό γιατί πριν από λίγο, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Έλληνες επισκέπτες να αναχωρήσουν από την χώρα λόγω διαμορφούμενης κατάστασης στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει : «Λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης στην περιοχή, η Ελληνική Πρεσβεία στην Βηρυτό συνιστά στους Έλληνες επισκέπτες μη μόνιμους κατοίκους Λιβάνου όπως αναχωρήσουν από τη χώρα».

ANNOUNCEMENT:

Given the current situation in the area, the Greek Embassy of Beirut recommends to all Greek visitors non-residents passing through and currently in Lebanon, to leave the country. pic.twitter.com/ZHyfJ5DwuW