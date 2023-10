Λωρίδα της Γάζας: Το συνεργείο της ΕΡΤ δέχθηκε προειδοποιητική σφαίρα (vid)

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε το συνεργείο της ΕΡΤ που καλύπτει τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Η ανταποκρίτρια δήλωσε πως καθώς προσπαθούσαν να γυρίσουν ένα πλάνο δέχθηκαν προειδοποιητικά πυρά.

Σε μια τεταμένη και επικίνδυνη κατάσταση κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, το συνεργείο της ΕΡΤ αντιμετώπισε ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Καθώς προσπαθούσαν να γυρίσουν ένα πλάνο από το εσωτερικό του οχήματός τους, δέχθηκαν προειδοποιητικά πυρά. Η ανησυχητική αυτή εξέλιξη συνέβη καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις παρέμεναν σε θέσεις ετοιμότητας μάχης κατά μήκος των συνόρων της Γάζας, προετοιμαζόμενες για πιθανή χερσαία εισβολή.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κάνει γνωστό ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου, προετοιμάζοντας εντατικά μια πιθανή χερσαία επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομίας, Νιρ Μπαράκατ, έκανε μια σημαντική δήλωση στο ABC, αναφέροντας ότι ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει το «πράσινο φως» να εισέλθει στη Γάζα.

BREAKING: The IDF says it is preparing 'for the next stage of the war, including ground operations'.