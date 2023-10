Άγρια επεισόδια σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Γερμανία: Δεκάδες συλλήψεις και 65 τραυματίες αστυνομικοί (vid)

Τουλάχιστον 174 άνθρωποι συνελήφθησαν και 65 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Γερμανία.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Γερμανίας σήμερα (19/10) μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές των Αρχών να διαλύσουν τη διαδήλωση.

🚨 Israel-Hamas: #Palestine #Hamas supporters attacked police and destroyed cars tonight in #Berlin #Germany 👀



Stay tuned for further developments. Follow and keep updated.