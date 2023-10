Παίκτες του ράγκμπι σήκωσαν με τα χέρια τους αυτοκίνητο που εμπόδιζε (vid)

Την κατάσταση στα χέρια τους πήραν οι διεθνείς της ομάδας ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, όταν ένα αυτοκίνητο εμπόδιζε την διέλευση του λεωφορείου τους.

Ένα απρόοπτο συνέβη στους διεθνείς παίκτες της ομάδας ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας, την ώρα που πήγαιναν στην προπόνηση εν όψει του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες της Νέας Ζηλανδίας κόλλησε, καθώς ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Βλέποντας το παρκαρισμένο Land Rover βάρους 2,5 περίπου τόνων να εμποδίζει τη διέλευση του λεωφορείου, οι παίκτες της Νέας Ζηλανδίας ανέλαβαν δράση. Κατέβηκαν από το λεωφορείο και με τα χέρια τους μετακίνησαν το Land Rover προσεκτικά προκειμένου να μην κάνουν ζημιά.

Μόλις η αποστολή τους ολοκληρώθηκε, επιβιβάστηκαν ξανά στο λεωφορείο, επιδοκιμάζοντας την προσπάθειά τους.

