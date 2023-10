Μεγάλη συγκέντρωση και πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στην Αθήνα: Οι διαδηλωτές κατευθύνονται στην πρεσβεία του Ισραήλ (vid)

Μεγάλη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης που ξεκίνησε απ' το Σύνταγμα θα κατευθυνθεί προς την πρεσβεία του Ισραήλ στο Νέο Ψυχικό.

Κλειστό είναι αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας λόγω μεγάλης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ και αριστερές συλλογικότητες. Στη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος υπέρ των Παλαιστίνιων έδωσαν το παρόν χιλιάδες πολίτες, ενώ αυτή την ώρα οι συγκεντρωμένοι κατευθύνονται με πορεία στην ισραηλινή πρεσβεία στο Ψυχικό.

Athens



A sea of people in solidarity with #Palestine



You are not alone pic.twitter.com/oSr0qkj6fP