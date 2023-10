The Fall of the House of Usher: Η κορυφαία σειρά του Netflix για το 2023;

Το The Fall of the House of Usher στο Netflix έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ντόρο, θετικά. Είναι όμως τελικά τόσο φανταστική σειρά όσο λένε οι περισσότεροι;

Οι σεναριογράφοι έχουν την ατυχία να είναι σεναριογράφοι και όχι ζωγράφοι ή γλύπτες ή, έστω, ποιητές. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που το The Fall of the House of Usher δεν μπορεί να λάβει την ίδια εκτίμηση που έλαβαν οι προηγούμενες σειρές του Mike Flanagan στο Netflix, δηλαδή τα Haunting on the Hill House, Haunting on Bly Manor, Midnight Club κλπ.

Αν ένας ζωγράφος έχει συγκεκριμένα μοτίβα που τα επαναλαμβάνει στους πίνακες του, οι ειδικοί κατατάσσουν αυτά τα έργα σε μια περίοδο του καλλιτέχνη και κανείς δεν θα βρεθεί να πει ότι ο ζωγράφος επαναλαμβάνεται. Δεν έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για έργο του Picasso ότι είναι τετριμμένο κι ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με άλλα.

