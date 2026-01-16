Η ευρωπαϊκή πόλη που αναδείχθηκε καλύτερος προορισμός για solo travellers

Μια ευρωπαϊκή πόλη - έκπληξη κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση στην καρδιά των solo travellers στα φετινά Tripadvisor Travellers' Choice Awards.

Κάποιες φορές τα καλύτερα ταξίδια είναι εκείνα στα οποία ακολουθούμε αποκλειστικά το δικό μας πρόγραμμα. Τα solo ταξίδια μάς δίνουν την ευκαιρία να είμαστε ελεύθεροι, να επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε και να μην ρωτάμε κανέναν. Αν και μπορεί κανείς να ταξιδέψει μόνος σχεδόν παντού και να περάσει υπέροχα, ορισμένοι προορισμοί είναι πιο φιλικοί για μοναχικούς ταξιδιώτες.

Για ακόμη μια χρονιά, το Tripadvisor δημοσίευσε τις λίστες του με τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας. Το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best απονέμεται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών.

