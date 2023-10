H Xαμάς προειδοποιεί με βίντεο τους Ισραηλινούς: «Αυτό σας περιμένει αν μπείτε στην Γάζα» (vid)

Με δύο βίντεο οι Χαμάς στέλνει το μήνυμά της στο Ισραήλ, σε περιπτώσεις που οι στρατιωτικές του δυνάμεις επιχειρήσουν να μπουν στη Γάζα.

Μήνυμα στο Ισραήλ στέλνει η Χαμάς μέσα από δύο βίντεο που δημοσίευσε. «Αυτό θα πάθετε όταν μπείτε στη Γάζα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στο ένα βίντεο που ανέβασε ο λογαριασμός War Monitor, φαίνονται οι ένοπλοι της Χαμάς να βγαίνουν από καταφύγια με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, να μεταφέρουν τον βαρύ οπλισμό και να επιτίθενται στα τανκς των Ισραηλινών με ρουκέτες. Στη συνέχεια συλλαμβάνουν τους ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονται μέσα στα τανκς και τους οδηγούν στα καταφύγιά τους.

⚡️Hamas Publishes a Video titled:



“A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza” pic.twitter.com/pqrSmNBMTL