Σύγχρονος «Μεσαίωνας»: Στη Γερμανία σημαδεύουν με το αστέρι του Δαβίδ τα σπίτια των Εβραίων

Οι εικόνες που έρχονται από το Βερολίνο θυμίζουν σκοτεινές εποχές. Άγνωστοι έχουν σημαδέψει τις εξώπορτες στα σπίτια των Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ, σε μία κίνηση που θυμίζει τους διωγμούς των Ναζί κατά των Εβραίων πριν και κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Αναφορές για πόρτες στο Βερολίνο που έχουν σημαδευτεί με το Αστέρι του Δαβίδ έχουν εγείρει ανησυχίες για πιθανές πράξεις αντισημιτικού στην πόλη. Η ανησυχητική αυτή τάση συνεχίζεται, με δύο επιπλέον περιστατικά να έρχονται στο φως την Παρασκευή (13/10).

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος της «BZ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα νέα αυτά περιστατικά επιβεβαιώθηκαν από εκπρόσωπο της αστυνομίας όταν τον πλησίασε η Tagesspiegel. Ενώ τα κίνητρα πίσω από αυτές τις πράξεις παραμένουν ασαφή, η χρήση του Αστέρα του Δαβίδ ως σύμβολο σε αυτές τις πόρτες είναι βαθιά ανησυχητική.

Μέχρι σήμερα, η αστυνομία του Βερολίνου γνωρίζει για τουλάχιστον άλλα δύο περιστατικά γκράφιτι με το Αστέρι του Δαβίδ στο Friedrichshain και ένα ξεχωριστό περιστατικό στο Prenzlauer Berg, όπου το σύμβολο αυτό βρέθηκε επίσης σε μια εξώπορτα.

