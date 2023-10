Video κλήσεις με ανάλυση 1080p υποστηρίζει πλέον το Google Meet

Σημαντική αναβάθμιση για το Google Workspace και τους χρήστες του.

Η Google ανακοίνωσε την υποστήριξη ανάλυσης 1080p στις video κλήσεις που γίνονται από τα μέλη του Google Workspace στο Google Meet.

Το χαρακτηριστικό ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο, ωστόσο υποστηριζόταν μόνο για κλήσεις έναν-προς-έναν, ενώ πλέον προσφέρεται για ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την υψηλότερη ανάλυση θα πρέπει να μπείτε στις ρυθμίσεις της κάμεράς σας μέσα από την εφαρμογή και να δείτε μια σχετική επιλογή που θα σας εμφανιστεί.

Όταν είναι όλα έτοιμα, το εικονίδιο 1080p θα εμφανίζεται στο επάνω δεξιά μέρος του video, κάτι που θα επιβεβαιώνει και πως λειτουργεί σωστά.

Οι ρυθμίσεις βρίσκονται στην επιλογή Settings > Video στην εφαρμογή.

Το update είναι διαθέσιμο τώρα για τους πελάτες του Workspace που εντάσσονται στα πακέτα Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus και τα Teaching και Learning Upgrade, αλλά και τους συνδρομητές του Workspace.