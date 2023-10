Η μεγαλύτερη κολοκύθα στον κόσμο βρίσκεται στην Καλιφόρνια και ζυγίζει ένα τόνο (vid)

Μοναδικό είναι το επίτευγμα ενός γεωργού από τις ΗΠΑ, καθώς κατάφερε να κερδίσει το πρώτο βραβείο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κολοκύθας.

Ο Travis Gienger, ο πρωταθλητής της Βόρειας Αμερικής στην καλλιέργεια γιγάντιων κολοκυθιών, έθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ καλλιεργώντας μια κολοσσιαία κολοκύθα βάρους 1.200 κιλών Αυτή η γιγαντιαία κολοκύθα τράβηξε την προσοχή των θεατών και των επισκεπτών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολοκύθας Safeway, που πραγματοποιήθηκε στη Καλιφόρνια.

Το αξιοσημείωτο επίτευγμα του Gienger όχι μόνο του εξασφάλισε τον τίτλο του καλλιεργητή της μεγαλύτερης κολοκύθας στον κόσμο, αλλά του απέφερε και μια σημαντική αμοιβή ύψους 30.000 δολαρίων. Αυτή η σπουδαία νίκη αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης, της ικανότητας και του πάθους που συνεπάγεται η τέχνη της καλλιέργειας αυτών των κολοσσιαίων κολοκυθιών.

At 1.2 tonnes, this could be the heaviest pumpkin ever seen.



The world record is pending certification, but this massive squash, grown in California, has already earned £245,000 in prize money.



Read ⬇️ to find more US news storieshttps://t.co/IMZGI2IhgQ pic.twitter.com/2uxAceB43W