Η Liquid Media στο IQ Media, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το ΑΙ και τη δημοσιογραφία δεδομένων

Chat GPT, έρευνες δεδομένων, δημοσιογραφία για αναζήτηση λύσεων. Οι συντακτικές αίθουσες αλλάζουν και μαζί τους και οι δημοσιογραφικές πρακτικές.

Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και να σχηματίσει τη δημοσιογραφία του «αύριο», η Liquid Media συμμετέχει στο IQ Media Lab μαζί με άλλα ευρωπαϊκά newsroom και υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συμμετέχουν ακόμη: Η Καθημερινή, Alpha TV Cyprus, Associação Portuguesa de Imprensa).

Ακαδημία, Think Τank και ευρωπαϊκή συνεργασία

To ΙQ Media υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει τρεις άξονες:

- Μία ακαδημία για δημοσιογράφους και συντάκτες γύρω από τη δημοσιογραφία δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη

- Ευρωπαϊκές συνεργασίες

- Ένα R&D Lab και ένα Think Tank που συντονίζεται από το Nice-Matin

Για τα επόμενα δύο χρόνια, συντακτικές ομάδες και Ακαδημαϊκοί θα δουλέψουν μαζί πάνω στη στρατηγική και βιώσιμη ψηφιακή μεταμόρφωση.

Πως μπορούν οι νέες τεχνολογίες να διαμορφωθούν και να χρησιμοποιηθούν στον κόσμο των ειδήσεων; Τι ορίζοντες ανοίγουν; Τι δικλείδες θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή;

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που θέλουμε να απαντηθούν.

«Το R&D Lab είναι ένα think tank ανοιχτό σε όλες τις συντακτικές ομάδες και τους ειδικούς που εμπλέκονται σε δράσεις καινοτομίας» λέει η Sophie Casals, αρχισυντάκτρια και συντονίστρια του Think Tank.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Liquid Media θα συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της δομής αλλά και του περιεχομένου της ακαδημίας και του Think Tank. Μέσα από συνεχές feedback, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις δημοσιογράφων και συντακτών, η εμπειρία και οι γνώσεις των εργαζομένων της Liquid Media θα χαρτογραφήσουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις στα σύγχρονα Media.

Οι ιστοσελίδες της Liquid Media θα παίξουν κομβικό ρόλο στο Communication Plan των δράσεων του IQ Media ενώ στόχος είναι ακόμη η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων με τους συναδέλφους άλλων χωρών

Είτε ανήκετε σε κάποιο newsroom είτε είστε media expert, αν θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες και τις ιδέες σας συμμετέχοντας στο Think Tank, είστε ευπρόσδεκτοι!

Παράλληλα, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter αλλά και να παρακολουθήσετε masterclasses και δύο συνέδρια που θα πραγματοποιηθούν στη Νίκαια το 2024 και στην Αθήνα το 2025.

Περισσότερες πληροφορίες στο: [email protected]



Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος “IQ Media: a collaborative framework towards business transformation, Innovation, Quality journalism, and advanced digital skills in the Media environment covering Greece, Cyprus, France, and Portugal.” -''IQMedia'' με ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 101112285

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.