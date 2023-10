«Πυρά» Καντέρ κατά Ερντογάν: «Η Χαμάς βρίσκει καταφύγιο και χρηματική υποστήριξη στην Τουρκία»

Ο πρώην άσος του ΝΒΑ εξαπέλυσε επίθεση στον Τούρκο πρόεδρο, υπενθυμίζοντας μάλιστα την συνάντηση του περασμένου Ιουλίου με τον ηγέτη της Χαμάς.

Ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, Τούρκος μπασκετμπολίστας και γνωστός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έστρεψε τα «πυρά» του στην τουρκική πολιτική ηγεσία για τη σύγκρουση μεταξύ Ισράηλ και Χαμάς.

Ο πρώην άσος του NBA, με ανάρτησή του στα social media, κάνει λόγο πως «πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία, όπου συγκεντρώνουν χρηματοδότηση και κρατική υποστήριξη».

Χαρακτηριστικά ο Καντέρ αναφέρει:

«Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φιλοξένησε τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαϊλ Χανίγια, στο παλάτι του στην Άγκυρα στις 26 Ιουλίου 2023.

Πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία. Συγκεντρώνουν χρηματοδότηση με την κρατική υποστήριξη και έχουν επενδύσει σε προσοδοφόρες συμφωνίες σε πολλούς κλάδους».

Turkish President @RTErdogan hosted #Hamas leader Ismail Haniyeh in his palace in Ankara on July 26, 2023.



Many Hamas operatives are sheltered in Turkey. They raise funding with the government support and have invested in lucrative deals in multiple industries. pic.twitter.com/havAvZY0qE