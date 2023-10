Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός (vid)

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 1.452 άνθρωποι στο Ισραήλ έχουν τραυματιστεί κατά την διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Πολύ μεγάλες είναι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές στον πόλεμο Ισράηλ - Χαμάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί, με τους νεκρούς Παλαιστίνιους να έχουν φτάσει τους 232 όπως αναφέρει το Reuters και τους Ισραηλινούς τουλάχιστον στους 200, σύμφωνα με το Times of Israel.

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 1.452 άνθρωποι στο Ισραήλ έχουν τραυματιστεί κατά την διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Στις 21:30 το βράδυ, το υπουργείο ανέφερε ότι υπάρχουν 18 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση, 267 σε σοβαρή κατάσταση, 279 σε μέτρια κατάσταση, 636 σε καλή κατάσταση και 16 που νοσηλεύονται για σοβαρό άγχος. Άλλοι 169 εξακολουθούν να αξιολογούνται από τις ιατρικές αρχές. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής. Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι ένας απροσδιόριστος αριθμός στρατιωτών και αμάχων έχουν τεθεί υπό ομηρία.

LATEST: Home of Yahya Sinwar, the Leader of Hamas in the Gaza Strip, Destroyed by an Israel airstrike #Israel #Palestine #Hamas #طوفان_الأقصى #حماس pic.twitter.com/88DL0rQFaK

Στην τελευταία επίθεση με ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας στο κεντρικό Ισραήλ, η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναφέρει τέσσερις τραυματίες. Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στο Rishon Lezion, μια 34χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο Τελ Αβίβ, ένας 70χρονος άνδρας τραυματίστηκε μέτρια και ένας 40χρονος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στο Bat Yam, αναφέρει το MDA.

Στον αντίποδα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Παράλληλα σχεδόν 1.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Μπένι Γκαντς να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα Λικούντ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF, Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν την επίχειρηση «Σιδερένια Ξίφη», κηρύσσοντας μια κατάσταση συναγερμού πολέμου. Όπως ανέφεραν, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) θα χρησιμοποιήσουν «βαριά χερσαία μέσα» κατά μαχητών. «Στόχοι μας είναι να σκοτωθούν όλοι οι τρομοκράτες, όλες οι κοινότητες να απαλλαγούν από τους τρομοκράτες», τονίζει η ανακοίνωση του IDF. Προειδοποίησε επίσης όσους ζουν στο Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν μέσα στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας. Η ανακοίνωση συνεχίζει ότι οι IDF πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και αργότερα θα συνεχίσουν με «βαριά χερσαία μέσα».

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε ότι οι μάχες μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζονται και ότι αυτή τη στιγμή οι μάχες γίνονται σε 22 τοποθεσίες. «Δεν υπάρχει κοινότητα στο νότιο Ισραήλ όπου δεν έχουμε δυνάμεις», ανέφερε ο Χαγκάρι. «Υπάρχουν κοινότητες που έχουν εκδιωχθεί οι τρομοκράτες, αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε πρόσθετες σαρώσεις της περιοχής πριν το ανακοινώσουμε», πρόσθεσε. Έκανε λόγο για «καταστάσεις ομηρίας» στους οικισμούς Οφακίμ και Μπέρι. «Υπάρχουν ειδικές δυνάμεις εκεί με ανώτερους διοικητές και διεξάγονται μάχες με πυρά». «Βρισκόμαστε σε πόλεμο», είπε. Σε όλες τις περιοχές έχουν στηθεί οδοφράγματα.

Israel Minister of Defense Yoav Gallant: “Today we saw the face of evil. The Hamas [terrorist organization] has launched a brutal attack against the citizens of the State of Israel - attacking men, women, children and the elderly, indiscriminately. Hamas will understand very… pic.twitter.com/N45JHzdH6G