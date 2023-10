Το συγκλονιστικό μήνυμα Νετανιάχου: «Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε» (vid)

Ηχηρό είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς.

Σε κατάσταση πολέμου κήρυξε την χώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες μετά από το διπλό χτύπημα της Χαμάς με χιλιάδες ρουκέτες από τη Γάζα, αλλά και την εισβολή των μαχητών της σε πόλεις του Ισραήλ.

«Πολίτες του Ισραήλ, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα άνευ προηγουμένου τίμημα. Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR