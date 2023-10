Τρομακτικά βίντεο: Η Χαμάς αιχμαλωτίζει Ισραηλινούς και τους παίρνει στην Γάζα

Η οργάνωση Χαμάς αιχμαλωτίζει Ισραηλινούς και τους μεταφέρει στη Γάζα, με την κατάσταση στη χώρα

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, περίπου 545 Ισραηλινοί τραυματίστηκαν από την επίθεση της Χαμάς. Η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών κάνει λόγο για 22 νεκρούς Ισραηλινούς επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς ανήρτησε βίντεο που σύμφωνα με την ίδια δείχνουν ισραηλινούς αιχμαλώτους να μεταφέρονται στην Γάζα.

⚡️More settlers being taken hostage now pic.twitter.com/H3zYHeGTMz October 7, 2023

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν. Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να διακριβώσει τη γνησιότητα του βίντεο.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από τους μαχητές της οργάνωσης στη Γάζα και παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ.

Πηγή ασφαλείας είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις πληροφορίες περί αιχμαλώτων, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια.

Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στα μέσα ενημέρωσης, κάνοντας έκκληση προς τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν.

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για τον τερματισμό της τελευταίας κατοχής επί της γης», είπε προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Η τελευταία αναζωπύρωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς ήταν ο πόλεμος των δέκα ημερών το 2021.