TripAdvisor: Best of the Best βραβεία με ελληνικά εστιατόρια στη λίστα των πιο ρομαντικών και κορυφαίων χορτοφαγικών

Τα ελληνικά νησιά και η Αθήνα φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις του TripAdvisor χάρη στις αξιολογήσεις του κοινού.

Το TripAdvisor μοιράζει τα Best of the Best βραβεία για το 2023 ανά ενότητες και η Ελλάδα συμμετέχει ξανά ενεργά, μια και οι διακρίσεις τέτοιου χαρακτήρα, συχνά αυξάνουν την δημοφιλία των καταστημάτων, δεδομένου του μεγάλου αριθμού χρηστών που συμβουλεύονται τις κριτικές του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του TripAdvisor, τα βραβεία απονέμονται σε εστιατόρια με μεγάλο αριθμό διθυραμβικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητά σε διάστημα 12 μηνών. Κάθε νικητής πληροί τα αυστηρά πρότυπα εμπιστοσύνης και ασφάλειας του Μέσου, ενώ λιγότερο από το 1% των 8 εκατομμυρίων καταχωρίσεων στο Tripadvisor επιβραβεύονται με Best of the Best βραβείο.